Гагин: мины ВСУ «колокольчик» опаснее «лепестков», их труднее обезвредить

«По габаритам они достаточно небольшие. “Лепесток” вообще маленький, он на ладони помещается и чаще всего эти мины еще окрашены либо в коричневый, либо в зеленый цвета. То есть если они падают где-то в поле или в городе на газоны, клумбы, то их практически не видно. Особенно, когда еще пылью покроются. Я думаю, что “лепесток” и “колокольчик” по опасности где-то рядом стоят, то есть обе мины достаточно опасны. Для дистанционного минирования традиционно используется “лепесток”, так как это ее назначение. А “колокольчики” — это чаще всего то, что не сработало в боевом режиме. При этом они опасны, потому что после падения на землю, все равно остаются на боевом взводе. Разминировать их невозможно, нужно только уничтожать. Если есть возможность лишний раз их не трогать, то это делается на месте. Если нет, то их собирают в специальные контейнеры, вывозят и взрывают», — сказал собеседник издания.