Гагин: мины ВСУ «колокольчик» опаснее «лепестков», их труднее обезвредить

Мины «колокольчик», которые украинские войска используют для минирования в зоне боевых действий и в гражданских районах, схожи по размерам с минами «лепесток». Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал дать правовую оценку инциденту, в котором пострадал 12-летний мальчик из села Таврово из-за детонации мины «колокольчик».
«По габаритам они достаточно небольшие. “Лепесток” вообще маленький, он на ладони помещается и чаще всего эти мины еще окрашены либо в коричневый, либо в зеленый цвета. То есть если они падают где-то в поле или в городе на газоны, клумбы, то их практически не видно. Особенно, когда еще пылью покроются. Я думаю, что “лепесток” и “колокольчик” по опасности где-то рядом стоят, то есть обе мины достаточно опасны. Для дистанционного минирования традиционно используется “лепесток”, так как это ее назначение. А “колокольчики” — это чаще всего то, что не сработало в боевом режиме. При этом они опасны, потому что после падения на землю, все равно остаются на боевом взводе. Разминировать их невозможно, нужно только уничтожать. Если есть возможность лишний раз их не трогать, то это делается на месте. Если нет, то их собирают в специальные контейнеры, вывозят и взрывают», — сказал собеседник издания.
Гагин также рассказывал aif.ru, что Вооруженные силы Украины специально минируют жилые районы минами «колокольчик», чтобы нанести ущерб мирному населению. По его словам, чаще всего их жертвами становятся дети и пожилые люди.