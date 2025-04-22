Рогов: на запорожском направлении среди ВСУ наблюдается усталость и апатия

На запорожском направлении среди Вооруженных Сил Украины (ВСУ) наблюдается усталость и апатия. Об этом в беседе с aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Морально-психологическая обстановка в рядах ВСУ на запорожском направлении разная, в зависимости от подразделения, но в целом наблюдается колоссальная усталость и апатия, а также непонимание, что они делают», — отметил он.
По словам Рогова, несмотря на общий упадок морального духа, в составе ВСУ по-прежнему действуют высокомотивированные формирования, в том числе ультрарадикальные нацистские подразделения и наемники.
«Они будут вести боевые действия независимо от того, устанут ли другие военнослужащие ВСУ, в том числе направленные на передовую из числа теробороны, мобилизованных, а также бойцы, входящие в многократно переформатированные и доукомплектованные, а по сути — с нуля сформированные бригады, которые не раз заявлялись как новые соединения как на запорожском направлении, так и на других участках фронта», — уточнил собеседник.
Ранее Рогов также сообщал, что в районе населенного пункта Работино в Запорожской области произошло пересечение российских и украинских эвакуационных групп, обе из которых работали с белыми флагами.