Рогов: на запорожском направлении среди ВСУ наблюдается усталость и апатия

«Они будут вести боевые действия независимо от того, устанут ли другие военнослужащие ВСУ, в том числе направленные на передовую из числа теробороны, мобилизованных, а также бойцы, входящие в многократно переформатированные и доукомплектованные, а по сути — с нуля сформированные бригады, которые не раз заявлялись как новые соединения как на запорожском направлении, так и на других участках фронта», — уточнил собеседник.