Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии — наследник легендарного штурмового батальона «Сомали» имени Героя ДНР Михаила Толстых.
«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие», — сказал он.
По словам «Мифа», иностранные наемники работают без опознавательных знаков, вооружены натовским вооружением и очень хорошо обучены, в отличии от штатных подразделений ВСУ.
В Минобороны неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.