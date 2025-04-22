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Под Красноармейском уничтожили португальских наемников

ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР наемников из Португалии, рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф».

Источник: MoD Crown Copyright

Шестидесятый гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии — наследник легендарного штурмового батальона «Сомали» имени Героя ДНР Михаила Толстых.

«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие», — сказал он.

По словам «Мифа», иностранные наемники работают без опознавательных знаков, вооружены натовским вооружением и очень хорошо обучены, в отличии от штатных подразделений ВСУ.

В Минобороны неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.

Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.