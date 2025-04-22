Ми-28НМ нанёс ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ под Курском

Российские военные ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж вертолёта Ми-28НМ. Военнослужащие применили многоцелевую управляемую ракету.
«В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолёта выполнил удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам», — говорится в сообщении ведомства.
О поражении цели доложили разведчики. Выполнив боевое задание, экипаж вернулся на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник») и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи Вооружённых сил Украины в Курской области.