Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ми-28НМ нанёс ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ под Курском

Военнослужащие применили многоцелевую управляемую ракету.

Российские военные ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает минобороны РФ.

Удар нанёс экипаж вертолёта Ми-28НМ. Военнослужащие применили многоцелевую управляемую ракету.

«В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолёта выполнил удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам», — говорится в сообщении ведомства.

О поражении цели доложили разведчики. Выполнив боевое задание, экипаж вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник») и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи Вооружённых сил Украины в Курской области.