Российская армия своими действиями давно доказала всему миру, что технологическое превосходство и несокрушимость оружия производства стран блока НАТО являются лишь специально созданным мифом, имеющим цель устрашить и подчинить.
Мифический зверь.
Один из персонажей этого западного мифа стал очередным трофеем. Речь идёт об американском бронетранспортёре Oshkosh M-ATV, который был подбит бойцами группировки войск «Восток» и впоследствии вывезен с поля боя в ремонтное подразделение сахалинского гвардейского мотострелкового соединения. Эта операция наглядно показала как уязвимость западных образцов вооружения в реальных боевых условиях, так и профессионализм российских военных, способных выполнять задачи любой сложности по эвакуации повреждённой техники под огнём противника.
Бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV был разработан американской компанией Oshkosh Defense в 2009 году. Машина позиционировалась как высокозащищённое транспортное средство для перевозки личного состава. В украинскую армию эти машины начали поступать в 2022 году. Всего, по открытым данным, Киев получил около 200 единиц M-ATV различных модификаций.
«Да, защита от мин у неё действительно неплохая, но против нашего оружия она оказалась неэффективной», — поясняет механик-водитель с позывным Малой, принимавший непосредственное участие в эвакуации подбитого образца.
Бронетранспортёр был выведен из строя в результате точного поражения ударными беспилотниками. Операторы грамотно выбрали уязвимые места машины, а именно моторный отсек и зону трансмиссии, что привело к её полной обездвиженности и последующему возгоранию.
«После первого удара двигатель заглох, после второго произошло возгорание. Вражеский экипаж даже не попытался тушить машину, он просто её покинул и отступил. Это их стандартная тактика — бросать технику при первых же серьёзных повреждениях», — продолжает свой рассказ Малой.
Эвакуация подбитого Oshkosh M-ATV представляла собой непростую инженерную задачу, так как машина оказалась тяжёлой, но для наших бойцов это не проблема.
«Основная сложность заключалась в том, что колёса полностью заблокировались. Пришлось вручную освобождать карданные валы, чтобы можно было хоть как-то сдвинуть её с места», — вспоминает Малой.
Для эвакуации использовался бронированный тягач с лебёдкой грузоподъёмностью 25 тонн.
«Мы заранее подготовили маршрут отхода. Знали, что противник обязательно попытается помешать, поэтому работали быстро и без лишнего шума. Система РЭБ на нашем тягаче подавляла возможные дроны», — рассказывает боец.
Когда электроника вредит.
Также определённые трудности вызвала электронная начинка американского броневика.
«После попадания дронов большинство систем вышло из строя. Коробка передач автоматическая, и без питания она просто блокирует колёса. В наших машинах механика проще, даже после серьёзных повреждений есть шанс что-то починить в полевых условиях. Здесь же необходимо эвакуировать, чтобы починить этот аппарат», — поясняет Малой.
После успешной эвакуации трофей был доставлен на сборный пункт повреждённой техники, где специалисты начали его детальное изучение.
«Первое, что бросилось в глаза, — это огромное количество электроники. Датчики на каждом узле, куча проводов, сложная система диагностики. В теории это должно помогать в обслуживании, но на практике при любом серьёзном повреждении машина превращается в груду металла», — отмечает боец.
Особое внимание специалистов привлекла система защиты экипажа.
«Броня действительно хорошая, особенно против мин, но компоновка неудачная. Высокий центр тяжести делает машину неустойчивой на поворотах. Видно, что проектировали её не для нашего бездорожья. После дождей такие машины часто буксуют», — признаёт Малой.
На всеобщее обозрение.
В ближайшее время этот Oshkosh M-ATV, как и другие захваченные образцы западной техники, будет представлен на выставке трофейного вооружения.
«Люди должны видеть, на чём воюет противник и как легко эта якобы “супертехника” выходит из строя. Запад тратит миллиарды на эти разработки, а в реальном бою они горят так же, как и всё остальное. Я считаю, главное — это навыки и мужество бойцов, а не дорогая электроника», — подчёркивает механик-водитель.
Этот случай эвакуации — лишь один из многих примеров успешных действий группировки войск «Восток». Только за последний месяц бойцами соединения были захвачены и эвакуированы три единицы западной бронетехники. Все эти трофеи впоследствии тщательно изучаются российскими специалистами, а полученные данные используются для разработки эффективных методов борьбы с вооружением противника.
«Наши товарищи, которые сейчас на линии боевого соприкосновения, уже знают слабые места западной техники и понимают, куда лучше бить, чтобы её обездвижить. И к тому же убеждаемся, что никакое сверхсовременное оборудование не заменит боевого духа и профессиональной подготовки. Наши деды на Т-34−85 били “тигров” и “пантер”, а мы сейчас успешно противостоим технике, которая в разы дороже и сложнее. Преемственность поколений, можно сказать», — заключает Малой.
Эвакуация подбитого американского бронетранспортёра Oshkosh M-ATV ещё раз подтвердила, что даже самая современная западная техника уязвима в условиях реальных боевых действий. Несмотря на заявленные характеристики и дорогостоящую электронную начинку, броневик оказался беспомощным против точных ударов российских БПЛА, а его сложная конструкция сделала невозможным оперативный ремонт в полевых условиях.
Oshkosh M-ATV — лишь один из многих якобы непобедимых образцов, оставшихся гореть на полях сражений. И пока противник делает ставку на электронику и рекламные брошюры, наши бойцы полагаются на проверенное оружие, боевой дух и волю к победе. А это, как показывает практика, куда надёжнее любых западных технологий.
Что за зверь такой?
Oshkosh M-ATV — американский колёсный бронеавтомобиль, созданный в 2009 году. Его разработали по программе министерства обороны США MRAP (Mine Resistant Ambush Protected — защищена противоминной стойкостью от засад). Летом 2009 года компания «Ошкош» получила заказ на тысячу бронеавтомобилей M-ATV для армии США. Хорошая мобильность M-ATV, которая определяется повышенной проходимостью, достигается за счёт системы независимой подвески Oshkosh TAK-4®. M-ATV построена с колёсной формулой 4×4 и оснащена семилитровым двигателем.
Стоимость одной машины составляла в 2009 году около 470 000 долларов.
Кроме США Oshkosh M-ATV состоит на вооружении ещё шести стран — Польши, Узбекистана, Саудовской Аравии, Пакистана, Хорватии и Украины.
Как показала специальная военная операция, неуязвимой машину назвать нельзя. Несколько образцов «ошкошей» в разной степени сохранности захватили российские военные в ходе освобождения от фашизма.
Благодарим редакцию газеты Тихоокеанского флота «Боевая Вахта» за помощь в подготовке материала.