Дальневосточники захватили у врага западную технику

«Наши товарищи, которые сейчас на линии боевого соприкосновения, уже знают слабые места западной техники и понимают, куда лучше бить, чтобы её обездвижить. И к тому же убеждаемся, что никакое сверхсовременное оборудование не заменит боевого духа и профессиональной подготовки. Наши деды на Т-34−85 били “тигров” и “пантер”, а мы сейчас успешно противостоим технике, которая в разы дороже и сложнее. Преемственность поколений, можно сказать», — заключает Малой.