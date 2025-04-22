Русские солдаты встретились с бойцами ВСУ на Пасху: неожиданный исход встречи

На видео, снятом с беспилотника, видно, что две группы бойцов — российские и украинские — мирно беседуют. Под Работино они встретились, когда пришли забрать с поля боя тела погибших. После того, как четверо солдат что-то обсудили, они забрали погибших и мирно разошлись.