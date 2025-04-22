В сети появилось видео встречи российских и украинских солдат, которая произошла во время объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия в Запорожской области недалеко от населенного пункта Работино. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На видео, снятом с беспилотника, видно, что две группы бойцов — российские и украинские — мирно беседуют. Под Работино они встретились, когда пришли забрать с поля боя тела погибших. После того, как четверо солдат что-то обсудили, они забрали погибших и мирно разошлись.
В то же время в Киеве рассказали, почему ВСУ нарушали пасхальное перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о том, что Зеленский потерял контроль над армией.
Ранее пятеро пленных украинских солдат заявили, что в плену ВС РФ им нравится больше, чем в ВСУ, куда их ранее мобилизовали насильно.
Тем временем родственники солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют созданные для сдачи в плен чат-боты в Telegram, чтобы пожаловаться на командиров украинской армии. Об этом сообщили в российских силовых структурах.