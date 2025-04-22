Как в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцы

«У социальных служб электронная подпись не принимается, считается недействительной, так как проверить, что она не распечатана на частном принтере, они не могут, требуют оригиналы печатей и подписей. В ФРП сейчас готовят официальное письмо, где будут прописаны реквизиты справки, будет электронная подпись, но где они поставят уже свою живую печать, тем самым подтверждая действительность справки. Такая как бы справка в справке», — поделился Комбаров.