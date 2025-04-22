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10 вражеских дронов атаковали Крым и еще два региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. 10 украинских беспилотников уничтожили силы ПВО за ночь над территорией Крыма, Белгородской и Ростовской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области. Всего, начиная с 20.00 мск 21 апреля до 06.00 мск 22 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что еще пять БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым.

ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, также пытались ударить по Крыму, сообщили накануне в Минобороны РФ.