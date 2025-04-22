10 вражеских дронов атаковали Крым и еще два региона

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области. Всего, начиная с 20.00 мск 21 апреля до 06.00 мск 22 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.