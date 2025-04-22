Российские военные группировки «Центр», участвовавшие в освобождении села Преображенка в Донецкой народной Республике, почти полностью отказались от радиопереговоров во время боев и заменили их на систему звуковых сигналов. Об этом сообщает Минобороны России.
«Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказала свою эффективность», — отмечается в сообщении.
Благодаря звуковым командам мотострелки продвигались слаженно при почти полном отсутствии радиопереговоров.
17 апреля, стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
А до объявления президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, подразделения российской армии успели выбить укронацистов из населённого пункта Новомихайловка в ДНР.