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Российские войска на передовой сменили радиопереговоры на систему звуковых сигналов: результат оказался эффективным

Российские военные почти отказались от радиопереговоров при боях за Преображенку.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные группировки «Центр», участвовавшие в освобождении села Преображенка в Донецкой народной Республике, почти полностью отказались от радиопереговоров во время боев и заменили их на систему звуковых сигналов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказала свою эффективность», — отмечается в сообщении.

Благодаря звуковым командам мотострелки продвигались слаженно при почти полном отсутствии радиопереговоров.

17 апреля, стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

А до объявления президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, подразделения российской армии успели выбить укронацистов из населённого пункта Новомихайловка в ДНР.