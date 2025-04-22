В Краснодарском крае объявляли ракетную опасность

Жители Краснодара, Славянского и Тимашевского районов получили сообщения о наличии угрозы примерно в 23:00. Они были разосланы RSCHS.



В сообщениях граждан призвали сохранять спокойствие и повысить бдительность. Местным жителям также порекомендовали избегать открытых участков улиц, укрыться в помещении без окон и оставаться там до получения сигнала «Отбой».



Около 23:00 граждан оповестили об отбое опасности на территории региона.