Жители Краснодара, Славянского и Тимашевского районов получили сообщения о наличии угрозы примерно в 23:00. Они были разосланы RSCHS.
В сообщениях граждан призвали сохранять спокойствие и повысить бдительность. Местным жителям также порекомендовали избегать открытых участков улиц, укрыться в помещении без окон и оставаться там до получения сигнала «Отбой».
Около 23:00 граждан оповестили об отбое опасности на территории региона.
В Краснодарском крае объявляли ракетную опасность
В Краснодарском крае минувшим вечером объявили сигнал ракетной опасности. Он действовал около часа.
Жители Краснодара, Славянского и Тимашевского районов получили сообщения о наличии угрозы примерно в 23:00. Они были разосланы RSCHS.