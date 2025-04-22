Башкирия лидирует по числу заявок на кадровые проекты для участников СВО.

Башкирия вышла на первое место в России по количеству заявок на кадровые проекты для участников СВО — в проект «Герои Башкортостана» поступило 2026 заявок. В тройку лидеров также попали Краснодарский край и Нижегородская область.
В большинстве регионов России завершился приём заявок на участие в региональных аналогах федеральной программы «Время героев». Со всей страны более 46 тысяч бойцов специальной военной операции изъявили желание стать участниками этих проектов. В некоторых регионах конкурс на одно место превысил 25 человек.
Такой высокий интерес свидетельствует о готовности наших героев продолжать служить своей стране, теперь уже в мирной жизни, в качестве будущих лидеров и управленцев.
«Герои Башкортостана» — это региональный аналог программы «Время героев», направленный на подготовку нового поколения руководителей из числа участников СВО. Проект был запущен по инициативе Главы республики Радия Хабирова.
«По поручению Президента России мы расширяем федеральный проект “Время героев”. Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества — ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем — займут достойное место в нашей управленческой команде», — заявил о запуске программы Радий Хабиров.
Напомним, в Башкирии стартовал второй этап отбора по кадровой программе «Герои Башкортостана» для участников СВО.