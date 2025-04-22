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Российские военные освободили монастырь в Горнале

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апр — РИА Новости. Бойцы «Севера» освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке.

Источник: © РИА Новости

«Сопротивление противника было сломлено, Горнальский Свято-Николаевский монастырь освобожден», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что ВСУ использовали монастырь исключительно в военных целях, расположив там пункты управления БПЛА и артустановки.

В начале марта группировка «Север» перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.

В субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают зачистку территории Горнальского мужского монастыря от украинских боевиков.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.