«Сопротивление противника было сломлено, Горнальский Свято-Николаевский монастырь освобожден», — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что ВСУ использовали монастырь исключительно в военных целях, расположив там пункты управления БПЛА и артустановки.
В начале марта группировка «Север» перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.
В субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают зачистку территории Горнальского мужского монастыря от украинских боевиков.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.