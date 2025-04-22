В ходе СВО погиб военнослужащий Александр Садовников из Верещагино

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Александр Садовников из Верещагинского округа. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Александр родился 10 мая 1968 года в Верещагино. После окончания школы служил в армии. После этого работал в Верещагинском, а затем — в Чайковском РОВД. В зоне СВО гвардии старший сержант служил старшим стрелком, сапером парашютно-десантной роты. Погиб 28 октября 2024 года.
Церемония прощания с погибшим бойцом состоится 24 апреля. Она пройдет во Дворце досуга в Верещагино. Начало в 11:00. Администрация округа выразила соболезнования всем родным и близким военнослужащего.