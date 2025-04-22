В ходе СВО погиб военнослужащий Александр Садовников из Верещагино

Александр родился 10 мая 1968 года в Верещагино. После окончания школы служил в армии. После этого работал в Верещагинском, а затем — в Чайковском РОВД. В зоне СВО гвардии старший сержант служил старшим стрелком, сапером парашютно-десантной роты. Погиб 28 октября 2024 года.