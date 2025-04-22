ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 114 дронов

Он также сообщил, что по селам Валуйского муниципального округа совершены атаки 24 беспилотников, 13 из которых были сбиты и подавлены силами ПВО. В селе Долгое ранена женщина, ей оказана помощь в Валуйской районной больнице, госпитализация не потребовалась. В селе Казинка была повреждена линия электропередачи, электроснабжение восстановлено. «В селе Кукуевка повреждены два частных дома, гараж и находящийся в нем легковой автомобиль, в селе Двулучное — частный дом, в хуторе Леоновка — легковой автомобиль», — написал Гладков.