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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 114 дронов

БЕЛГОРОД, 22 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали территорию восьми районов Белгородской области с помощью 114 беспилотников, также в ходе обстрелов были выпущены 75 боеприпасов, наибольшее количество — по населенным пунктам Краснояружского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

«В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено подверглись 10 обстрелам, в ходе которых выпущено 59 боеприпасов, и атакованы 55 беспилотниками. На трассе Томаровка — Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. Медики Ракитянской ЦРБ оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. В поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона поврежден коммерческий объект», — написал губернатор.

Он также сообщил, что по селам Валуйского муниципального округа совершены атаки 24 беспилотников, 13 из которых были сбиты и подавлены силами ПВО. В селе Долгое ранена женщина, ей оказана помощь в Валуйской районной больнице, госпитализация не потребовалась. В селе Казинка была повреждена линия электропередачи, электроснабжение восстановлено. «В селе Кукуевка повреждены два частных дома, гараж и находящийся в нем легковой автомобиль, в селе Двулучное — частный дом, в хуторе Леоновка — легковой автомобиль», — написал Гладков.

Территория Шебекинского муниципального округа подверглась атакам 15 беспилотников, 13 из которых были подавлены и сбиты. В селе Муром в результате сброса взрывного устройства с БПЛА сгорел частный дом. Села и поселки Белгородского района подверглись атакам 11 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. В селе Никольское повреждены легковой автомобиль и частный дом, в селе Бочковка повреждены два частных дома, легковой автомобиль и надворная постройка.

По населенным пунктам Грайворонского муниципального округа выпущено 16 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка атаковал дрон, в результате частично разрушен дом, огнем уничтожены две надворные постройки и повреждено частное домовладение. Украинские БПЛА также атаковали Новооскольский муниципальный округ и Ракитянский район.