ТАСС: в Горнальском монастыре были англоговорящие и испаноговорящие наемники ВСУ

«Периодически в радиоэфире звучали переговоры на английском и испанском языках, однако тел уничтоженных наемников пока не найдено», — сказал собеседник агентства.
Он предположил, что ВСУ, вероятно, «продолжают выполнять приказ командования: тела убитых иностранных наемников, при наличии такой возможности, сжигаются или максимально обезображиваются своими же».
В силовых структурах также рассказали о том, что перед началом штурмовых действий российские бойцы вели переговоры с украинским офицером о добровольной сдаче гарнизона в плен ВС РФ. «Однако, к сожалению, украинского десантника убили свои же», — добавили там.
Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС о том, что российские войска освободили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале Курской области. Общие потери ВСУ за время боев превысили 200 человек.