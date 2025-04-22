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ТАСС: в Горнальском монастыре были англоговорящие и испаноговорящие наемники ВСУ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. В радиоэфире украинских военных, находящихся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, звучали переговоры на английском и испанском языках. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

«Периодически в радиоэфире звучали переговоры на английском и испанском языках, однако тел уничтоженных наемников пока не найдено», — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что ВСУ, вероятно, «продолжают выполнять приказ командования: тела убитых иностранных наемников, при наличии такой возможности, сжигаются или максимально обезображиваются своими же».

В силовых структурах также рассказали о том, что перед началом штурмовых действий российские бойцы вели переговоры с украинским офицером о добровольной сдаче гарнизона в плен ВС РФ. «Однако, к сожалению, украинского десантника убили свои же», — добавили там.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС о том, что российские войска освободили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале Курской области. Общие потери ВСУ за время боев превысили 200 человек.