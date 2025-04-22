ВСУ потеряли 300 боевиков в зоне действий подразделений «Юга»

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка ДНР.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сводке министерства.