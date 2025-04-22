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Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская ПВО за минувшие сутки уничтожила 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 034 беспилотных летательных аппарата, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 985 танков и других боевых бронированных машин, 1 546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.