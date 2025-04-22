ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий «Севера»

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.