ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Лысовка, Новониколаевка, Богдановка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.