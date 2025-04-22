Войска «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Московка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Противник потерял до 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Квертус” и три склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.