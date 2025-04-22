«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Силы группировки «Днепр» уничтожили более 70 военных ВСУ
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили более 70 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.