Силы группировки «Днепр» уничтожили более 70 военных ВСУ

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.