«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО», — говорится в сообщении.
ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий «Востока»
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 170 военнослужащих и пять орудий артиллерии, сообщило Минобороны РФ.