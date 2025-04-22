ВСУ за сутки потеряли 170 боевиков в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО», — говорится в сообщении.