Главное из брифинга Минобороны 22 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Потери противника в живой силе составили порядка 250 человек. ВС РФ также уничтожили: бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО Vampire, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.