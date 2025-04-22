Главное из брифинга Минобороны 22 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили поселок в ДНР
Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике.
Группировка «Север» продвинулась в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали шесть бригад противника в районах населенных пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области.
Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие «Запада» заняли новые позиции
Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Московка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 250 человек. ВС РФ также уничтожили: бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО Vampire, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» противостоит противнику в ДНР
Бойцы «Южной» группировки атаковали шесть бригад противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 300 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО «Град», станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
«Противник потерял более 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Толстой, Комар ДНР, Гуляйполе и Червоное Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 170 человек. ВС РФ также уничтожили три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии.
«Днепр» атакует противника в Херсонской и Запорожской областях
Военнослужащие «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Никольское и Понятовка Херсонской области.
Ликвидированы более 70 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по месту производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 141 районе.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы JDAM;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 99 БПЛА самолётного типа.