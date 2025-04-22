Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Всего за время боевых действий на курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75540 военнослужащих, 412 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2283 боевые бронированные машины, 2759 автомобилей, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.