В зоне СВО погиб боец, строивший Крымский мост: с ним простились в Керчи

Апанович родился в 1981 году в Хабаровском Крае. Там он получил профессию повара-кондитера. На военной службе уроженец Дальнего Востока был водителем. После армии он работал поваром. В 2016 году Апанович приехал в Керчь на строительство Крымского моста.