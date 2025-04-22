В зоне СВО погиб боец, строивший Крымский мост: с ним простились в Керчи

Во вторник, 22 апреля, в Керчи простились со строителем Крымского моста Олегом Апановичем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Олег Каторгин.
Апанович родился в 1981 году в Хабаровском Крае. Там он получил профессию повара-кондитера. На военной службе уроженец Дальнего Востока был водителем. После армии он работал поваром. В 2016 году Апанович приехал в Керчь на строительство Крымского моста.
«Работал мастером, участвовал в сборке арки этого масштабного сооружения, очень гордился своей работой», — отметил Каторгин.
Руководитель администрации добавил, что фотография Апановича была на доске почета. В 2017 году мастер женился. У него родилось четверо детей. Апанович участвовал в СВО. Он находился на Георгиевском направлении. Его наградили медалью Суворова. В ходе выполнения боевой задачи военнослужащий погиб.
«Сегодня мы проводили его в последний путь. Светлая память Герою, его мужеству и отваге», — написал глава керченской администрации.