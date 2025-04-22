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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 22 апреля 2025 года

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили до 75 540 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 22 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Потери ВСУ за сутки составили свыше 160 человек, танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял до 75 540 человек. Уничтожено 412 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 283 боевые бронированные машины, 2 759 автомобилей, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ

Подразделения группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районе населенного пункта Горналь нанесено поражение различным формированиям ВСУ, сообщило Минобороны России.

Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ

Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.