Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 160 человек, танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял до 75 540 человек. Уничтожено 412 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 283 боевые бронированные машины, 2 759 автомобилей, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районе населенного пункта Горналь нанесено поражение различным формированиям ВСУ, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.