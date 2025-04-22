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Богомаз: В Брянской области из-за атак ВСУ за день сгорели более 30 домов

Украинские нацисты сожгли более 30 домов в Брянской области за день.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил вечером 22 апреля 2025 года, что в течение последнего дня украинские нацисты целенаправленно целились по жилым домам в приграничье региона, из-за чего сгорели уже 29 частных домов в Севском и Климовском районах.

«Украинские вооружённые формирования продолжают наносить целенаправленные удары с помощью дронов-камикадзе по жилым и гражданским объектам в приграничных районах нашего региона. В течение дня ВСУ неоднократно атаковали населённые пункты Климовского и Севского районов», — написал Богомаз в телеграм-канале.

По данным главы региона, в селе Хоромное сгорели 25 домов и здание местного магазина. В селе Брахлов — два дома, и повреждено здание детского сада. В селе Сушаны — два дома. В селе Грудская в Севском районе — тоже два дома.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин рассказал об ударе ВС РФ по секретному производству оружия укронацистов под Одессой.