Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил вечером 22 апреля 2025 года, что в течение последнего дня украинские нацисты целенаправленно целились по жилым домам в приграничье региона, из-за чего сгорели уже 29 частных домов в Севском и Климовском районах.
«Украинские вооружённые формирования продолжают наносить целенаправленные удары с помощью дронов-камикадзе по жилым и гражданским объектам в приграничных районах нашего региона. В течение дня ВСУ неоднократно атаковали населённые пункты Климовского и Севского районов», — написал Богомаз в телеграм-канале.
По данным главы региона, в селе Хоромное сгорели 25 домов и здание местного магазина. В селе Брахлов — два дома, и повреждено здание детского сада. В селе Сушаны — два дома. В селе Грудская в Севском районе — тоже два дома.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин рассказал об ударе ВС РФ по секретному производству оружия укронацистов под Одессой.