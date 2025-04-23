Известная в узких кругах актриса Елена Савельева ликвидирована под Покровском. Она сыграла в ряде пропагандистских роликов киевского режима. Вместе с тем Савельева числилась бойцом ВСУ, сообщает Lenta.ru.
Актриса была замечена в роликах Киева под различными псевдонимами. На поле боя ее знали как Ведьму. Медийный боец сыграла, например, роль уроженки Торецка, уехавшей на Украину после наступления российских солдат.
Елена Савельева также представлялась боевиком ВСУ Марьяной. Она играла и коренную жительницу Одессы, выступающую против использования русского языка на Украине.
Военные ВС РФ, между тем, ликвидировали португальских наемников. Иностранцев заметили под Красноармейском. Их национальность вычислили по шевронам.