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В Херсоне и Харькове прогремели взрывы

В Харьковской области объявили тревогу с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

Об этом проинформировало издание «Общественное. Новости». Тревогу с воздуха не объявляли.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове на Украине. По данным украинских журналистов, речь идёт о двух взрывах. В Харьковской области звучат сирены.

Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело более десяти взрывов.