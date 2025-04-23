В Херсоне и Харькове прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
Об этом проинформировало издание «Общественное. Новости». Тревогу с воздуха не объявляли.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове на Украине. По данным украинских журналистов, речь идёт о двух взрывах. В Харьковской области звучат сирены.
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело более десяти взрывов.