Бойцы Вооружённых сил Украины во время оккупации населённого пункта Гуево раздавали россиянам листовки с «приглашением» отправиться на украинскую территорию, сообщает ТАСС.
Об этом агентству рассказала жительница села Татьяна, которая была эвакуирована после освобождения Гуево.
«Было бумажное приглашение выехать на Украину. Они утверждали, будто у них хорошо, а в России — не очень. Это были листовки с картинками, карикатурами», — сказала она.
Кроме того, женщина отметила, что сначала украинские солдаты предлагали выехать через Украину в Белоруссию. Жители села отказались.
Село Гуево расположено в Суджанском районе Курской области.
Ранее сообщалось, что боевики Вооружённых сил Украины убили шесть человек при эвакуации из освобождённого Гуева.