В Пермском крае похоронят бойца Александра Садовникова, погибшего на СВО

Александр родился 10 мая 1968 года в Верещагино. Окончил школу № 2. С 1986 года молодой мужчина служил в армии, был заместителем командира взвода противотанковых орудий. Работал в Верещагинском и в Чайковском РОВД. Выполнял задачи по защите конституционных прав граждан в Таджикистане. После трудился в энергетической компании в Чайковском.