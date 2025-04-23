В Пермском крае похоронят бойца Александра Садовникова, погибшего на СВО

Друзья и родные проводят в последний путь стрелка и сапёра Александра Садовникова, погибшего на СВО, рассказали в администрации Верещагинского округа Пермского края.
Александр родился 10 мая 1968 года в Верещагино. Окончил школу № 2. С 1986 года молодой мужчина служил в армии, был заместителем командира взвода противотанковых орудий. Работал в Верещагинском и в Чайковском РОВД. Выполнял задачи по защите конституционных прав граждан в Таджикистане. После трудился в энергетической компании в Чайковском.
Когда началась спецоперация, Александр не смог оставаться в стороне и принял решение отправиться «за ленточку». Он был старшим стрелком, сапёром парашютно-десантной роты.
28 октября 2024 года гвардии старший сержант Александр Садовников погиб.
Церемония прощания с бойцом состоится 24 апреля в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино (по улице Железнодорожной, 16). В 11:30 начнётся траурный митинг. С 12:00 будет проходить отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 23 апреля друзья и родные простятся с Дмитрием Бражниковым из Лысьвенского округа, погибшим в бою на СВО.