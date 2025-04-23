В Омске простятся с погибшим на спецоперации ветераном ФСБ

Подполковник гвардии Александр Безин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила супруга военнослужащего в своем аккаунте в социальной сети.
Александр Безин командовал стрелковой ротой в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Известно, что он являлся отставным сотрудником ФСБ и ветераном контртеррористической операции, проходившей на Северном Кавказе.
Прощание с Александром состоится в четверг, 24 апреля, в ритуальном зале по адресу: ул. Партизанская, 20. Церемония продлится с 13:00 до 14:00.
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