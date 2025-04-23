Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Коц разобрал «план Путина» о заморозке конфликта

Военкор Коц усомнился в существовании «плана Путина» о прекращении огня.

Источник: Комсомольская правда

Военкор «КП» Александр Коц раскритиковал западные СМИ за статью о предполагаемых планах Москвы относительно территориальных уступок, назвав подобные публикации «прогревом переговорной недели».

Коц заявил, что такие западные издания, как The Financial Times, The Wall Street Journal и The New York Times, не отражают никакой реальной позиции Москвы. Он обратил особое внимание на несостоятельность публикаций о якобы готовности России отказаться от притязаний на Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) в обмен на признание Крыма.

«Юридически мы от притязаний отказаться не можем, потому что это — часть России по Конституции. В худшем случае — можем оставить за собой право добиваться их возвращения дипломатическим путем», — пишет военкор Коц в Telegram-канале.

Напомним, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации, а речи о нарушении государственного единства страны теперь быть не может.