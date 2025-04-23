Военкор «КП» Александр Коц раскритиковал западные СМИ за статью о предполагаемых планах Москвы относительно территориальных уступок, назвав подобные публикации «прогревом переговорной недели».
Коц заявил, что такие западные издания, как The Financial Times, The Wall Street Journal и The New York Times, не отражают никакой реальной позиции Москвы. Он обратил особое внимание на несостоятельность публикаций о якобы готовности России отказаться от притязаний на Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) в обмен на признание Крыма.
«Юридически мы от притязаний отказаться не можем, потому что это — часть России по Конституции. В худшем случае — можем оставить за собой право добиваться их возвращения дипломатическим путем», — пишет военкор Коц в Telegram-канале.
Напомним, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации, а речи о нарушении государственного единства страны теперь быть не может.