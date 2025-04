Коц заявил, что такие западные издания, как The Financial Times, The Wall Street Journal и The New York Times, не отражают никакой реальной позиции Москвы. Он обратил особое внимание на несостоятельность публикаций о якобы готовности России отказаться от притязаний на Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) в обмен на признание Крыма.