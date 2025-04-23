Взятый в плен украинский солдат спас российского бойца от дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины, «посадив» беспилотник противодроновым ружьем. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик с позывным «Повар».
«На прошлом направлении, вот, кстати, противодронное ружье, это передал нам военнопленный украинец. Им же на откате посадил свою же ФПВ (ударный дрон — Прим Ред.)», — отметил российский боец.
Как отметил «Повар», украинские солдаты сдались в плен в блиндаже, до точки эвакуации нужно было идти не больше трех километров. По пути туда боевики Зеленского и попытались убить своего сдавшегося в плен сослуживца.
Ранее пленный украинец Абрамович пожаловался на маленькие зарплаты в ВСУ, в то время как командование тратит деньги на своих детей. А они, в свою очередь, просаживают средства в барах.
А другой пленный по фамилии Умниченко призвал своих сослуживцев наступать не на Донбасс или российские регионы, а на Киев.