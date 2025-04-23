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Украинский пленный спас российского военного от удара FPV-дрона ВСУ

Российский штурмовик с позывным Повар уверен, что боевики ВСУ хотели ликвидировать сложившего оружие сослуживца.

Взятый в плен военнослужащий ВСУ сбил противодроновым ружьем украинский FPV-дрон, защитив российского бойца, с которым он ехал на квадроцикле, сообщил штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Вооружённых сил России с позывным Повар.

«Противодронное ружьё это передал нам военнопленный украинец. Им же на откате посадил свою же FPV. То есть его выкатывали на квадроцикле, отправили с военнослужащим, позывной Добрый», — сказал штурмовик, слова которого приводит РИА Новости.

Повар уточнил, штурмовой отряд 242-го полка российской группировки войск «Юг» взял в плен этого солдата ВСУ и ещё одного украинского военного в заблокированном блиндаже. Дистанцию, которую для эвакуации должен был преодолеть квадроцикл с пленным, составляла менее 3 км.

Российский штурмовик уверен, что украинские боевики хотели ликвидировать сложившего оружие сослуживца.

Напомним, в начале марта Минобороны РФ проинформировало, что в Курской области десантники ВС РФ спасли украинского военнопленного от удара беспилотника ВСУ. Четверо российских бойцов взяли в плен десяток боевиков в ходе разведки в одной из лесополос. В ведомстве отметили, что ВСУ также обстреливали украинских пленных из миномётов.