Украинский пленный спас российского военного от удара FPV-дрона ВСУ

«Противодронное ружьё это передал нам военнопленный украинец. Им же на откате посадил свою же FPV. То есть его выкатывали на квадроцикле, отправили с военнослужащим, позывной Добрый», — сказал штурмовик, слова которого приводит РИА Новости.