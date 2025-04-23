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В Волгограде 300 участников СВО собрал проект «Сталинградский призыв»

В период с 15 по 18 апреля 2025 года, в рамках поэтапной реализации регионального проекта была организована дополнительная возможность пройти тестирование для участников, которые по уважительным причинам не смогли сделать это в марте.

Как правило, это касалось действующих военных, находившихся на боевом задании.

По словам депутата Волгоградской областной думы Анны Ганцевой, 42 участника СВО прошли тест в этот дополнительный период. Это увеличило количество тестируемых до 300 человек.

Изменился и график проведения этапов программы. 28 апреля участникам проекта отправят сообщения с результатами заочных этапов, а также приглашениями на собеседования. Каждому участнику индивидуально сообщат по телефону дату, время и место проведения интервью.

Добавим, что основной этап собеседований будет проходить после празднования 80-летия Великой Победы, проводить их будут члены общественного совета. Если действующие военные не смогут присутствовать на тестировании, то это не будет препятствием для рассмотрения их кандидатур, а также включения их в число победителей.