В Волгограде 300 участников СВО собрал проект «Сталинградский призыв»

Добавим, что основной этап собеседований будет проходить после празднования 80-летия Великой Победы, проводить их будут члены общественного совета. Если действующие военные не смогут присутствовать на тестировании, то это не будет препятствием для рассмотрения их кандидатур, а также включения их в число победителей.