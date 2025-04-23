В Волгограде 300 участников СВО собрал проект «Сталинградский призыв»

Как правило, это касалось действующих военных, находившихся на боевом задании.
По словам депутата Волгоградской областной думы Анны Ганцевой, 42 участника СВО прошли тест в этот дополнительный период. Это увеличило количество тестируемых до 300 человек.
Изменился и график проведения этапов программы. 28 апреля участникам проекта отправят сообщения с результатами заочных этапов, а также приглашениями на собеседования. Каждому участнику индивидуально сообщат по телефону дату, время и место проведения интервью.
Добавим, что основной этап собеседований будет проходить после празднования 80-летия Великой Победы, проводить их будут члены общественного совета. Если действующие военные не смогут присутствовать на тестировании, то это не будет препятствием для рассмотрения их кандидатур, а также включения их в число победителей.