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Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты

Воздушная гавань столицы Татарстана была закрыта рано утром.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Воздушная гавань столицы Татарстана была закрыта в 7:30. В это время ограничения ввели и в аэропорту Ульяновска. Как уточнили в Росавиации, экипажи и авиадиспетчеры делают все для безопасности пассажиров.

Ранее премьер-министр республики Алексей Песошин назвал причины сокращения количества объявлений плана «Ковер». Этого удалось достичь благодаря принимаемым мерам на федеральном и республиканском уровнях. Так, был создан ситуационный центр «Чистое небо». Он занимается сбором всей информации и взаимодействует с национальным центром. Еще появилась система определения и обнаружения летательных аппаратов.