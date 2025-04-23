С 07:30 утра временно приостановлена работа международного аэропорта Казани, который также прекратил прием и отправку рейсов по соображениям безопасности. Подобные временные ограничения действуют и в аэропорту Ульяновска, где принимаются такие же меры предосторожности.
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнекамска
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бегишево. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 08:00 мск. Об этом сообщает Росавиация.