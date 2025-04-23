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Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнекамска

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бегишево. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 08:00 мск. Об этом сообщает Росавиация.

Источник: ИА Татар-информ

С 07:30 утра временно приостановлена работа международного аэропорта Казани, который также прекратил прием и отправку рейсов по соображениям безопасности. Подобные временные ограничения действуют и в аэропорту Ульяновска, где принимаются такие же меры предосторожности.