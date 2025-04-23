Guardian: РФ превосходит ВСУ в области оптоволоконных БПЛА

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Украинские военные сетуют на преимущество России в области оптоволоконных беспилотников, которые могли сыграть важную роль в успешной операции российских войск в Курской области, пишет газета The Guardian.
По словам командира одного из подразделений украинской армии по управлению БПЛА Юрия Федоренко, Россия «далеко впереди» Украины по этому компоненту вооружений. Он объясняет это преимущество тем, что российская промышленность лучше обеспечена оптоволоконными кабелями. Украина же в этой ситуации «старается нагнать» Россию.
С начала года на Украине было разработано более двух десятков моделей оптоволоконных беспилотников. Одновременно украинские военные ищут способы защиты от них.
В оптоволоконных БПЛА для связи с оператором и управления ими используется кабель, который смотан на катушке и может достигать 20 км в длину. Поскольку сигнал передается по кабелю, обычные средства радиоэлектронной борьбы не могут подавить его, что дает возможность для неожиданных атак. Кроме того, такие беспилотники могут передвигаться среди деревьев и других препятствий, которые обычно создают помехи для сигналов, передаваемых по воздуху.