Guardian: РФ превосходит ВСУ в области оптоволоконных БПЛА

В оптоволоконных БПЛА для связи с оператором и управления ими используется кабель, который смотан на катушке и может достигать 20 км в длину. Поскольку сигнал передается по кабелю, обычные средства радиоэлектронной борьбы не могут подавить его, что дает возможность для неожиданных атак. Кроме того, такие беспилотники могут передвигаться среди деревьев и других препятствий, которые обычно создают помехи для сигналов, передаваемых по воздуху.