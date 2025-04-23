Многодетный отец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Александр Русланович родился 19 апреля 1988 года в Иркутске. В 2003 году его мать скончалась, и после этого юношу воспитывал отец. Александр был единственным ребенком в семье. После окончания Алужинской школы в 2006 году он поступил в ПУ № 59 п. Усть-Ордынский на специальность «автомеханик». После окончания призван в ряды ВС РФ. В последние годы мужчина трудился вахтовым методом.