Небо над Казанью открыли после ограничений

«В аэропорту Казань в 10:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в заявлении.
В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.
Напомним, международный аэропорт «Казань» был временно закрыт на прием и отправку воздушных судов из соображений безопасности. Ограничения действовали с 07:30. Аналогичные меры были введены в аэропорту Нижнекамска с 08:00 мск.