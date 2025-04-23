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Небо над Казанью открыли после ограничений

Казанский аэропорт имени Габдуллы Тукая возобновил работу. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Казань в 10:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в заявлении.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.

Напомним, международный аэропорт «Казань» был временно закрыт на прием и отправку воздушных судов из соображений безопасности. Ограничения действовали с 07:30. Аналогичные меры были введены в аэропорту Нижнекамска с 08:00 мск.