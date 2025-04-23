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В Брянской области дроны повредили детский сад и магазин

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Здание детского сада и магазин получили повреждения при атаке ударных беспилотников ВСУ на территории Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник: © РИА Новости

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, атаке ВСУ подверглась, в том числе, и Брянская область.

«В Брянской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены один детский садик и один магазин», — сказал собеседник агентства.

ВСУ максимально активно применяют БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил в конце марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.