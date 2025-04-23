В Брянской области дроны повредили детский сад и магазин

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, атаке ВСУ подверглась, в том числе, и Брянская область.
«В Брянской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены один детский садик и один магазин», — сказал собеседник агентства.
ВСУ максимально активно применяют БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил в конце марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.