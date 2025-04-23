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ВСУ за сутки потеряли в зоне «Южной» группировки войск до 335 человек

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий российской группировки войск «Юг» до 335 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов», — говорится в сводке министерства.