ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Моначиновка, Петропавловка, Паламаревка, Песчаное Харьковской области, Райгородка Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.