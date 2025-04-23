ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Моначиновка, Петропавловка, Паламаревка, Песчаное Харьковской области, Райгородка Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
«Противник потерял до 250 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы “Квертус” и “Нота”. Уничтожены три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.