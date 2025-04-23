Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли за сутки 250 боевиков в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, противник потерял за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Моначиновка, Петропавловка, Паламаревка, Песчаное Харьковской области, Райгородка Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

«Противник потерял до 250 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы “Квертус” и “Нота”. Уничтожены три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.