ВС РФ поразили военный аэродром, цеха производства БПЛА и ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах», — говорится в сообщении.