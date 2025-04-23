«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ поразили военный аэродром, цеха производства БПЛА и ВПК Украины
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские войска поразили украинскую инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства беспилотников и место стоянки РСЗО Vampire и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.