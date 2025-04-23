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ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки «Север»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области. На харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Малые Проходы Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены радиолокационная станция и склад боеприпасов», — отмечает МО РФ.