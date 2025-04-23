ВСУ за сутки потеряли 50 военных в зоне действий группировки «Север»

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области. На харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Малые Проходы Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.