Подразделения «Востока» продвигаются в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Толстой, Вольное Поле, Богатырь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.