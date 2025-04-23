Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская группировка войск «Центр» нанесла ВСУ поражение у восьми населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Муравка, Алексеевка, Гришино, Димитров, Зверево и Новопавловка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия», — добавили в МО РФ.