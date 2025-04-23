Военные группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.