«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магадалиновка, Каменское Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ВСУ в зоне группировки войск «Днепр» за сутки потеряли до 85 боевиков
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 85 военных Украины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества, сообщило в среду Минобороны РФ.