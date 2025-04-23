ВСУ в зоне группировки войск «Днепр» за сутки потеряли до 85 боевиков

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магадалиновка, Каменское Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.