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Волгоградская область простится с героем СВО Александром Пустоваловым

Его похоронят в Амовском сельском поселении.

В Амовском сельском поселении Волгоградской области состоится траурная церемония прощания с Александром Константиновичем Пустоваловым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Как сообщают власти Новоаннинского района в своем паблике, траурные мероприятия начнутся в 11:00 с отпевания в поселке совхоза «АМО» по адресу: ул. Перевозинская, дом 4. В 12:00 на площади у магазина «Пятачок» пройдет гражданская панихида.

Александр Пустовалов героически погиб, защищая интересы Родины. В официальном обращении администрации поселения выражаются глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.