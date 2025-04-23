Волгоградская область простится с героем СВО Александром Пустоваловым

В Амовском сельском поселении Волгоградской области состоится траурная церемония прощания с Александром Константиновичем Пустоваловым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
Как сообщают власти Новоаннинского района в своем паблике, траурные мероприятия начнутся в 11:00 с отпевания в поселке совхоза «АМО» по адресу: ул. Перевозинская, дом 4. В 12:00 на площади у магазина «Пятачок» пройдет гражданская панихида.
Александр Пустовалов героически погиб, защищая интересы Родины. В официальном обращении администрации поселения выражаются глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.